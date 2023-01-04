***KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
04.01.2023 16:11
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 04 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme
İşlem No
F_KRDMD0323 0AA2A282002A78B0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093161
BIST
16:035.550
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -76,73
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.550
16:0318,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:0319,8883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1222
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:031.117,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.117,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EYGYO
|22,90
|14.847.559
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|73.356.530
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.400.597
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.463.428
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.949.025
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.243.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.029.896
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.765.863
|% -9,93
|
|LIDER
|88,85
|23.486.626
|% -8,78
|
|KMPUR
|104,00
|122.835.727
|% -8,37
|
|EREGL
|43,06
|9.350.125.569
|% 1,94
|
|KRDMD
|19,64
|6.688.020.291
|% 4,41
|
|EKGYO
|9,34
|6.013.039.804
|% -0,85
|
|ASELS
|65,60
|5.294.365.756
|% -5,07
|
|THYAO
|145,50
|5.128.003.844
|% -1,29
|
|EKGYO
|9,34
|6.013.039.804
|% -0,85
|
|KRDMD
|19,64
|6.688.020.291
|% 4,41
|
|EREGL
|43,06
|9.350.125.569
|% 1,94
|
|YKBNK
|11,75
|2.425.283.499
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,73
|2.389.594.887
|% 0,47
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7399
|18,7456
|% 0,13
|
|Euro
|19,8764
|19,8867
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,5147
|22,6276
|% 0,78
|
|Frank
|20,1153
|20,2364
|% 1,00
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|14,90
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,36
|
|Cumhuriyet
|7.511
|7.625
|41,00
|
|Tam
|7.547
|7.604
|29,00
|
|Yarım
|3.655
|3.717
|14,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,57
|0,14
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|-2,70
|