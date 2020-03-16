***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:11
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829372
BIST
16:0088.329
En Yüksek
|Değişim
|: -7,61%
|| -7.276,17
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.257
16:006,4153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0858
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4165
En Düşük
6,2780
16:007,1566
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1236
|Açılış
|: 7,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:00299,81
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -11,58
|Açılış
|: 299,81
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|79.877.314
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|11.104.400
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,35
|812.112
|% 4,61
|
|VKING
|3,70
|8.342.250
|% 3,64
|
|TRKCM
|2,52
|24.345.886
|% -10,00
|
|PARSN
|11,79
|5.156.057
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.538.530
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.104.496
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.714.342
|% -10,00
|
|ASELS
|23,20
|523.397.215
|% -8,88
|
|THYAO
|8,41
|467.464.251
|% -7,99
|
|GARAN
|8,27
|390.821.597
|% -8,21
|
|ECILC
|3,66
|207.035.119
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|144.285.758
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|93.668.857
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.117.762
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,08
|144.285.758
|% -5,88
|
|KRDMD
|1,91
|115.973.530
|% -7,28
|
|EKGYO
|1,14
|65.921.327
|% -5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8460
|7,8853
|% 1,27
|
|Frank
|6,7571
|6,7978
|% 1,98
|
|Riyal
|1,7027
|1,7113
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-67,72
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.014
|2.068
|-55,46
|
|Yarım
|974
|1.000
|-26,83
|
|Çeyrek
|488
|500
|-13,41
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-2,18
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|-0,49
|
|B. Petrol
|30,36
|30,36
|-3,49
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