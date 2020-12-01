***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 12:52
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890706
BIST
13:181.306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 22,77
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.288
13:187,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
13:189,4034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
13:18453,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,54
|Açılış
|: 453,56
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
456,28
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler13:18
|KONYA
|1.066,00
|76.969.102
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,00
|164.870.687
|% 9,99
|
|UZERB
|35,66
|683.460
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,77
|10.374.571
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|44.490.497
|% 9,97
|
|BASCM
|11,37
|176.621
|% -9,98
|
|POLTK
|290,10
|3.081.811
|% -9,96
|
|CASA
|71,15
|1.785.221
|% -9,88
|
|KERVN
|1,14
|534.780
|% -9,52
|
|LKMNH
|11,70
|63.330.410
|% -5,34
|
|GARAN
|9,06
|2.198.529.163
|% 3,54
|
|KRDMD
|4,73
|986.265.725
|% -3,47
|
|EKGYO
|2,17
|652.201.762
|% 0,46
|
|SISE
|6,84
|470.504.421
|% 0,59
|
|TKNSA
|12,30
|446.088.824
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,17
|652.201.762
|% 0,46
|
|GARAN
|9,06
|2.198.529.163
|% 3,54
|
|KRDMD
|4,73
|986.265.725
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,94
|435.379.072
|% 2,80
|
|TSKB
|2,32
|305.526.016
|% 1,31
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8470
|7,8519
|% 0,34
|
|Euro
|9,3928
|9,4034
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,4546
|10,5070
|% 0,52
|
|Frank
|8,6271
|8,6791
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0866
|2,0971
|% 0,30
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|19,94
|
|Altın Gr.
|453
|453
|6,29
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|60,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|51,88
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|25,10
|
|Çeyrek
|726
|742
|12,55
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,16
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|0,15
|
|B. Petrol
|47,94
|47,94
|0,06
|