***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:00
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984925
BIST
13:511.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:5111,2002
En Yüksek
|Değişim
|: -8,12%
|| -0,9897
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,1616
13:5112,7306
En Yüksek
|Değişim
|: -8,02%
|| -1,1095
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,6694
13:51662,39
En Yüksek
|Değişim
|: -6,42%
|| -45,41
|Açılış
|: 662,39
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:51
|PENTA
|359,70
|28.780.062
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.850.637
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.590.387
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|84.121.790
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.765.761
|% -9,93
|
|GARAN
|11,87
|2.175.690.782
|% -0,08
|
|SISE
|13,22
|1.523.651.325
|% -0,45
|
|EREGL
|25,86
|1.278.601.674
|% 1,65
|
|KRDMD
|9,11
|1.022.404.039
|% -2,04
|
|TUPRS
|147,10
|959.722.255
|% -1,74
|
|YKBNK
|3,54
|660.724.894
|% 1,72
|
|GARAN
|11,87
|2.175.690.782
|% -0,08
|
|SISE
|13,22
|1.523.651.325
|% -0,45
|
|ODAS
|1,40
|156.199.715
|% 2,19
|
|KRDMD
|9,11
|1.022.404.039
|% -2,04
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1531
|11,2002
|% -8,12
|
|Euro
|12,6587
|12,7306
|% -8,02
|
|Sterlin
|15,2872
|15,3639
|% -5,95
|
|Frank
|12,3761
|12,4507
|% -6,38
|
|Riyal
|3,0343
|3,0496
|% -6,34
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,33
|
|Altın Gr.
|667
|667
|-41,15
|
|Cumhuriyet
|4.448
|4.515
|-390,00
|
|Tam
|4.427
|4.544
|-393,79
|
|Yarım
|2.140
|2.198
|-190,49
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-95,25
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,51
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|0,05
|