***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 12:14
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077886
BIST
13:304.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 61,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
13:3018,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1325
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
13:3018,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
13:30999,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,47
|Açılış
|: 999,50
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:28
|GUBRF
|162,80
|713.170.092
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|27.831.425
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.683.989
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.332.070
|% 9,97
|
|SMRTG
|84,55
|58.222.512
|% 9,95
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|32.051.515
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|CEOEM
|12,20
|65.082.018
|% -8,96
|
|EREGL
|36,98
|8.929.955.401
|% 0,98
|
|THYAO
|112,80
|6.562.074.976
|% 5,22
|
|KRDMD
|13,38
|3.261.747.531
|% -3,39
|
|EKGYO
|4,85
|2.790.366.229
|% 1,25
|
|ASELS
|36,38
|2.720.947.540
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,85
|2.790.366.229
|% 1,25
|
|KRDMD
|13,38
|3.261.747.531
|% -3,39
|
|EREGL
|36,98
|8.929.955.401
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,16
|463.880.450
|% 3,85
|
|PETKM
|14,54
|2.267.964.158
|% -0,75
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6082
|% 0,71
|
|Euro
|18,6001
|18,6156
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2808
|21,3875
|% 0,30
|
|Frank
|18,7293
|18,8421
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,62
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,81
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,91
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.736
|-12,00
|
|Yarım
|3.259
|3.293
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|96,86
|96,86
|-1,06
|