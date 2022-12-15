***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:47
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087544
BIST
15:465.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,88
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.078
15:4618,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:4619,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0855
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:461.066,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -15,43
|Açılış
|: 1.066,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:44
|EPLAS
|28,82
|35.623.218
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.957.442
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.545.856
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|477.311.799
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|264.967.933
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,22
|386.610.077
|% -9,48
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,26
|203.604.744
|% -7,85
|
|THYAO
|139,10
|5.511.522.658
|% 1,53
|
|ASELS
|57,10
|5.289.550.477
|% 1,24
|
|ENKAI
|25,40
|4.415.326.370
|% 9,01
|
|ISCTR
|11,91
|4.073.128.256
|% 6,62
|
|AKBNK
|18,11
|3.951.248.779
|% 4,74
|
|SKBNK
|2,84
|1.407.682.589
|% 4,41
|
|EKGYO
|7,82
|3.932.095.756
|% -1,64
|
|ISCTR
|11,91
|4.073.128.256
|% 6,62
|
|VAKBN
|10,97
|2.684.257.060
|% 3,39
|
|YKBNK
|11,70
|2.716.253.473
|% 5,22
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6393
|18,6472
|% 0,13
|
|Euro
|19,8132
|19,8269
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,9178
|23,0327
|% -0,68
|
|Frank
|20,0141
|20,1347
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,06
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-27,36
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,53
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.201
|7.249
|-79,00
|
|Yarım
|3.487
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,93
|-0,39
|
|B. Petrol
|82,71
|82,71
|0,01
|