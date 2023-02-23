***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2023 11:04
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116250
BIST
11:355.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,06
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.116
En Düşük
5.044
11:3518,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
11:3520,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0336
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
11:351.109,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.109,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:35
|SDTTR
|92,95
|71.268.768
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|64.395.146
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|18.926.809
|% 10,00
|
|ULUSE
|316,00
|37.423.171
|% 9,99
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|AKCNS
|68,85
|11.462.561
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.940.020
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|42.675.825
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|115.758.362
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.975.089
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,96
|2.519.561.022
|% -7,17
|
|EREGL
|44,84
|1.433.048.868
|% -1,45
|
|THYAO
|138,40
|1.371.440.645
|% 1,47
|
|AKBNK
|16,43
|1.257.445.518
|% 2,30
|
|ASTOR
|32,86
|1.083.581.839
|% 5,80
|
|KRDMD
|20,96
|2.519.561.022
|% -7,17
|
|EKGYO
|8,12
|710.221.516
|% 1,00
|
|AKBNK
|16,43
|1.257.445.518
|% 2,30
|
|IZMDC
|6,07
|421.241.390
|% -6,62
|
|YKBNK
|9,38
|520.061.890
|% 2,40
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8760
|18,8790
|% 0,04
|
|Euro
|20,0348
|20,0420
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6825
|22,7962
|% 0,11
|
|Frank
|20,1874
|20,3090
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0158
|5,0410
|% 0,01
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|2,77
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.597
|7.652
|11,00
|
|Yarım
|3.712
|3.744
|5,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,07
|
|B. Petrol
|81,14
|81,14
|0,54
|