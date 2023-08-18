***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 17:22
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187078
BIST
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17:447.473
En Düşük
|Değişim
|: -3,75%
|| -291,32
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:4427,0973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0181
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:4429,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:441.648,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.648,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KLMSN
|26,62
|114.847.132
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.289.904
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|15.253.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|213,70
|858.219
|% 9,98
|
|DGGYO
|38,16
|50.799.411
|% 9,97
|
|BAGFS
|29,80
|249.320.170
|% -9,97
|
|KNFRT
|16,97
|70.677.913
|% -9,97
|
|KERVT
|11,25
|229.330.903
|% -9,86
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|COSMO
|125,50
|86.261.127
|% -8,93
|
|TUPRS
|124,70
|11.544.269.219
|% 1,38
|
|THYAO
|250,40
|8.398.037.099
|% -4,46
|
|EREGL
|41,42
|7.304.566.405
|% -3,13
|
|YKBNK
|15,53
|4.655.439.475
|% -7,06
|
|TTKOM
|21,34
|4.183.600.819
|% -4,39
|
|SKBNK
|3,98
|1.826.846.988
|% -7,87
|
|YKBNK
|15,53
|4.655.439.475
|% -7,06
|
|ZOREN
|4,79
|1.395.931.151
|% -4,58
|
|DOHOL
|13,22
|3.055.618.897
|% 2,96
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0895
|27,1011
|% 0,08
|
|Euro
|29,4730
|29,4912
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,3843
|34,5567
|% -0,07
|
|Frank
|30,6265
|30,8110
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2056
|7,2418
|% 0,10
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|4,63
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.083
|11.160
|32,00
|
|Yarım
|5.559
|5.606
|17,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.803
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,04
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem
-
17:55ERCB
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 135.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 419 adet işlem
-
17:54ERCB
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 136.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 445 adet işlem