***KRDMD* *DAPGM* *KRDMB* *KRDMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.06.2023 17:24
***KRDMD******DAPGM******KRDMB******KRDMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DAPGM, KRDMA, KRDMB, KRDMD
21.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KARDEMIR (A) KRDMA 0,1096491 0,0986841
KARDEMIR (B) KRDMB 0,1096491 0,0986841
KARDEMIR (D) KRDMD 0,1096491 0,0986841
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DAP GAYRIMENKUL DAPGM 92,5 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160529
BIST