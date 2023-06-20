***KRDMD* *DAPGM* *KRDMB* *KRDMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KRDMD******DAPGM******KRDMB******KRDMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DAPGM, KRDMA, KRDMB, KRDMD21.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKARDEMIR (A) KRDMA 0,1096491 0,0986841KARDEMIR (B) KRDMB 0,1096491 0,0986841KARDEMIR (D) KRDMD 0,1096491 0,0986841Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaDAP GAYRIMENKUL DAPGM 92,5 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160529BIST