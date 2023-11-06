***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 - 30.09.2023 dönemine ait Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214578BIST