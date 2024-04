***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/02/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYurtiçi ve yurtdışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere, her türlü demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi200.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05.04.2024Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise Koşulları%25 kuruluşta,%75 tescilden itibaren 24 ay içindeEdinilen Payların Nominal Tutarı200.000.000 TL (İki Yüz milyon Türk Lirası)Beher Payın Alış Fiyatı1 TL (Bir Türk Lirası)Toplam Tutar200.000.000 TL (İki Yüz milyon Türk Lirası)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğildirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin yatırım planı kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere, her türlü demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla şirketimizin tek ortağı olduğu, 200.000.000 TL sermayeli, KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi unvanında yeni bir şirket kurulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270278BIST