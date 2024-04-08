***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
08.04.2024 15:20
***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere, her türlü demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.04.2024
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
%25 kuruluşta,%75 tescilden itibaren 24 ay içinde
Edinilen Payların Nominal Tutarı
200.000.000 TL (İki Yüz milyon Türk Lirası)
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL (Bir Türk Lirası)
Toplam Tutar
200.000.000 TL (İki Yüz milyon Türk Lirası)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin yatırım planı kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere, her türlü demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla şirketimizin tek ortağı olduğu, 200.000.000 TL sermayeli, KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi unvanında yeni bir şirket kurulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270278
BIST