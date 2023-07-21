***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Sayın Bilal YILDIZ ile Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Sayın Arslan NARİN bugün itibarıyla görevlerinden ayrılmışlardır.Kardemir ailesi olarak Genel Müdür Yardımcılarımıza başarılı hizmetlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, alacakları yeni görevlerinde başarılar dileriz.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174194BIST