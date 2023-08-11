***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2023 22:54
***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, şirketimizde münhal durumda bulunan İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Mustafa KARAKUŞ'un asaleten atanmasına karar verilmiştir.
Ek:Cv
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184763
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18:057.714
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|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
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|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
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|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
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|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
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|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
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|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
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|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
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|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
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|DOCO
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|SEKFK
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|264.933.130
|% -6,50
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|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
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|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
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|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
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|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
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|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
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|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
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|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
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|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
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|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
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|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
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|Alış
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|Dolar
|26,9630
|26,9654
|% -0,12
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|Euro
|29,5254
|29,6078
|% -0,10
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|Sterlin
|34,2547
|34,4265
|% 0,30
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|Frank
|30,7405
|30,9257
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1886
|7,2246
|% 0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.914
|1.914
|1,63
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|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.073
|11.190
|2,00
|
|Yarım
|5.545
|5.621
|1,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.810
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|19,73
|19,75
|0,01
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|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,18
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 31 artarak (% 3.10 ) 8, 358
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17:56VAKFN
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 574, 244 adet işlem
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17:55MAALT
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