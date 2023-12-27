***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2024 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI % 30 TAAHHÜTLÜ % 70 SERBESTMAL MİKTARI MAL MİKTARIKütük 293.000 Ton 87.900 Ton 205.100 Ton Nerv. İnşaat Demiri 97.000 Ton 29.100 Ton 67.900 Ton Kangal-Çubuk 109.000 Ton 32.700 Ton 76.300 Ton Profil 117.000 Ton 35.100 Ton 81.900 Ton Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 29.12.2023 Cuma günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm müşterilerimize duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229645BIST