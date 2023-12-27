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***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2023 12:39
***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2024 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır. MALZEMENİN CİNSİ             MİKTARI       % 30 TAAHHÜTLÜ    % 70 SERBEST
                              
MAL MİKTARI             MAL MİKTARI
Kütük                    293.000 Ton        87.900 Ton              205.100 Ton Nerv. İnşaat Demiri            97.000 Ton        29.100 Ton                 67.900 Ton Kangal-Çubuk                   109.000 Ton        32.700 Ton           76.300 Ton Profil                 117.000 Ton        35.100 Ton           81.900 Ton Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 29.12.2023 Cuma günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm müşterilerimize duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229645


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FLAP 10,72 140.306.953 % 9,95  
BRKSN 21,30 6.721.579 % 9,91  
QNBFL 759,00 1.069.431 % 9,21  
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Sterlin 37,2944 37,4815 % 0,89  
Frank 34,3397 34,5466 % 1,00  
Riyal 7,8154 7,8546 % 0,89  
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12:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,15 24,17 % 0,66  
Platin 980,57 984,03 % 0,66  
Paladyum 1.191,45 1.197,12 % 0,66  
Brent Pet. 80,63 80,63 % 0,66  
Altın Ons 2.068,53 2.068,86 % 0,66  
Seans Raporu 12:43
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