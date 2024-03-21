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***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.03.2024 15:46
***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                       KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
 
 
Satış prosedürümüze göre Nisan-Haziran 2024 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
Malzemenin cinsi                   Miktarı               % 30 Taahhütlü               % 70 Serbest
                                                                                 Mal Miktarı                   Mal Miktarı
 
Kütük                                      212.000 Ton               63.600 Ton                    148.400 Ton
Nerv. İnşaat demiri                   160.000 Ton               48.000 Ton                    112.000 Ton
Kangal-Çubuk                          109.000 Ton               32.700 Ton                    76.300  Ton
Profil                                       117.000 Ton               35.100 Ton                    81.900  Ton
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 29.03.2024 Cuma  günü saat 17:00'a kadar şirketimizin satış müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
 
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261038


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