***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 15:46
***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
Satış prosedürümüze göre Nisan-Haziran 2024 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
Malzemenin cinsi Miktarı % 30 Taahhütlü % 70 Serbest
Mal Miktarı Mal Miktarı
Kütük 212.000 Ton 63.600 Ton 148.400 Ton
Nerv. İnşaat demiri 160.000 Ton 48.000 Ton 112.000 Ton
Kangal-Çubuk 109.000 Ton 32.700 Ton 76.300 Ton
Profil 117.000 Ton 35.100 Ton 81.900 Ton
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 29.03.2024 Cuma günü saat 17:00'a kadar şirketimizin satış müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Tüm müşterilerimize duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261038
BIST