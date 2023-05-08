Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

08.05.2023 09:00
***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İliş


***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesidir.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 34.200.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 750.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, şirketimizin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle yatırımcıların korunması amacıyla şirketimiz KRDMA, KRDMB ve KRDMD paylarına ilişkin olarak,
1-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14/2/2023 tarih ve 2023/10 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurul Karar Organının i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda bir geri alım programı başlatılmasına,
2-34.200.000 TL nominal değerli paya kadar geri alım yapılmasına,
3-Geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 750.000.000-TL olarak belirlenmesine,
4-Geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk olağan genel kurul toplantı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
5-Geri alım programı kapsamındaki işlemlerin karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesine
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147797


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:364.429
Değişim :  0,64% |  28,32
Açılış :  4.433  
Önceki Kapanış :  4.401  
En Yüksek
4.450 En Düşük
4.374
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 75,40 43.796.670 % 9,99  
OSMEN 65,55 5.393.411 % 9,98  
AVHOL 26,06 92.238.790 % 9,96  
DAGHL 12,16 2.812.523 % 9,95  
BRLSM 7,41 47.511.982 % 9,94  
daha fazla
12:34 Alış Satış %  
Dolar 19,5040 19,5085 % -0,03  
Euro 21,5205 21,5273 % 0,13  
Sterlin 24,5768 24,7000 % 0,00  
Frank 21,8460 21,9776 % 0,06  
Riyal 5,1861 5,2121 % -0,04  
daha fazla
12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 2.023 2.023 5,74  
Altın Gr. 1.269 1.269 2,55  
Cumhuriyet 9.211 9.350 -2,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.531 4.607 -22,00  
Çeyrek 2.245 2.290 -18,00  
Gümüş.Ons 25,58 25,61 -0,07  
Gümüş Gr. 16,05 16,07 -0,05  
B. Petrol 76,54 76,54 1,24  
Seans Raporu 12:34
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru