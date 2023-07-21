***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.07.2023 16:29
***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ŞERİF OKLUOĞLU Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
AHMET AYCAN İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174199
BIST
'
18:006.692
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 9,72
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1905
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1416
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.696,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.696,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|180,40
|1.582.437.152
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.077.602.649
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.597.939
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.461.830
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|MARKA
|13,70
|99.486.303
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.721.086
|% -9,94
|
|KGYO
|57,40
|105.859.890
|% -7,72
|
|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|ASTOR
|97,35
|11.292.351.312
|% 8,53
|
|THYAO
|223,90
|7.106.413.041
|% -0,58
|
|TUPRS
|91,45
|4.624.727.847
|% 0,49
|
|EUPWR
|174,60
|3.847.951.635
|% 3,25
|
|ASELS
|72,20
|3.572.323.649
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.457.582.325
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,27
|2.545.206.175
|% -2,82
|
|SKBNK
|3,00
|873.149.922
|% 1,69
|
|ODAS
|10,25
|2.823.952.999
|% 4,59
|
|CANTE
|20,72
|3.346.846.457
|% -4,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9319
|26,9375
|% 0,71
|
|Euro
|29,9754
|29,9911
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,4917
|34,6646
|% 0,47
|
|Frank
|30,9761
|31,1627
|% 0,73
|
|Riyal
|7,1614
|7,1973
|% 0,70
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-8,80
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.698
|3,13
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.101
|11.243
|-66,00
|
|Yarım
|5.551
|5.647
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.824
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|21,33
|21,36
|0,05
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,65
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
-
17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem