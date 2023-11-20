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***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.11.2023 08:37
***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BURCAY YAVUZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 0 370 418 35 42 byavuz@kardemir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı .Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210574.701851.307027




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218826


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 10,67 47.451.298 % 10,00  
ATSYH 69,30 3.465.347 % 10,00  
KRONT 15,40 78.772.885 % 10,00  
RUBNS 30,20 72.940.816 % 9,98  
DOGUB 14,54 52.457.569 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,6862 28,7242 % 0,16  
Euro 31,3464 31,4278 % 0,31  
Sterlin 35,6731 35,8520 % 0,13  
Frank 32,3100 32,5046 % 0,20  
Riyal 7,6214 7,6597 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,68 23,70 % 0,66  
Platin 903,36 907,11 % 0,66  
Paladyum 1.058,25 1.062,91 % 0,66  
Brent Pet. 81,29 81,29 % 0,66  
Altın Ons 1.980,07 1.980,53 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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