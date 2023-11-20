***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBURCAY YAVUZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 0 370 418 35 42 byavuz@kardemir.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı .Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 210574.701851.307027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218826BIST