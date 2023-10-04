***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Kardemir 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.https://www.kardemir.com/surdurulebilirlik_rprhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199547BIST