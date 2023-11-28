***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA* *KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.11.2023 08:54
***KRDMD******KRDMB******KRDMA******KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KAYSE, KRDMA, KRDMB, KRDMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAYSE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2378436 TL Teorik Fiyat: 40,242 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1096491 TL Teorik Fiyat: 21,97 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1096491 TL Teorik Fiyat: 20,17 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMD.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1096491 TL Teorik Fiyat: 24,99 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220406
BIST