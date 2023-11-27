***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA* *KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KRDMD******KRDMB******KRDMA******KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KAYSE, KRDMA, KRDMB, KRDMD28.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKARDEMIR KRDMA 0,1096491 0,0986841KARDEMIR KRDMB 0,1096491 0,0986841KARDEMIR KRDMD 0,1096491 0,0986841KAYSERI SEKER FABRIKASI KAYSE 0,2378436 0,2140592Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220233BIST