***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA* *KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.11.2023 16:54
***KRDMD******KRDMB******KRDMA******KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KAYSE, KRDMA, KRDMB, KRDMD
28.11.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KARDEMIR KRDMA 0,1096491 0,0986841
KARDEMIR KRDMB 0,1096491 0,0986841
KARDEMIR KRDMD 0,1096491 0,0986841
KAYSERI SEKER FABRIKASI KAYSE 0,2378436 0,2140592
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220233
BIST