***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 16:55
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820866
BIST
17:33117.114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.472,12
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:336,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:336,6336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6336
En Düşük
6,5655
17:33322,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 5,13
|Açılış
|: 322,85
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|106.487.965
|% 19,97
|
|ESCOM
|3,12
|9.290.201
|% 14,71
|
|TRCAS
|3,70
|91.810.910
|% 14,20
|
|RHEAG
|1,98
|4.870.489
|% 13,79
|
|ARDYZ
|14,98
|19.147.939
|% 13,57
|
|MIPAZ
|3,05
|162.855.507
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,51
|14.240.781
|% -8,20
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,91
|92.979.262
|% -5,14
|
|THYAO
|14,47
|1.700.003.670
|% 0,70
|
|ASELS
|29,08
|1.234.978.503
|% 2,54
|
|KOZAA
|12,33
|723.953.261
|% 9,70
|
|IPEKE
|9,76
|683.851.473
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,81
|523.901.286
|% 3,69
|
|EKGYO
|1,55
|365.176.123
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|415.712.903
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,81
|523.901.286
|% 3,69
|
|ALBRK
|1,54
|232.050.373
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|176.989.283
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8955
|7,9351
|% 0,76
|
|Frank
|6,2120
|6,2494
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|21,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,11
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|43,55
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|21,06
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,39
|58,39
|-0,92
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:49GUSGR
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 837, 840 adet işlem
-
17:48KOZAA
Yüzde 9.88 oranında artışla 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 237, 532 adet işlem
-
17:47DAGHL
Yüzde 5.98 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 195 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 117, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 13, 291.00 milyon TL de
-
17:46DOAS
Yüzde 5.44 oranında artışla 11.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 149 adet işlem