***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:50
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826340
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1664
En Düşük
6,1032
18:057,0182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0116
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05328,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -3,78
|Açılış
|: 328,03
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.847
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.087.007
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.247.074
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.879.912
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.444
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.030.515
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.154.169.131
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.002.123
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|778.848.475
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|418.762.157
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.345.482
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.327.863
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|418.762.157
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.371.916
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.426.614
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.461.176
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9779
|8,0179
|% -0,72
|
|Frank
|6,5737
|6,6134
|% -0,57
|
|Riyal
|1,6355
|1,6437
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-26,82
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,34
|36,34
|1,98
|