***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 16:01
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827078
BIST
16:36100.293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -769,90
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:366,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:367,0259
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0783
|Açılış
|: 7,0120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:36330,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,68
|Açılış
|: 330,23
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.733.309
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.738.699
|% 19,79
|
|DEVA
|9,92
|155.365.497
|% 19,66
|
|SELEC
|7,25
|108.139.456
|% 17,89
|
|ECZYT
|10,78
|109.993.451
|% 17,30
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|760.130
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.613.630
|% -14,74
|
|DOKTA
|20,56
|12.095.052
|% -14,26
|
|ALCTL
|16,12
|22.023.772
|% -14,03
|
|ASELS
|25,54
|940.559.295
|% -1,39
|
|THYAO
|9,67
|759.332.997
|% -3,01
|
|GARAN
|9,50
|442.722.794
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,28
|296.366.882
|% -10,27
|
|GSRAY
|2,33
|248.824.697
|% -9,34
|
|IHLGM
|1,11
|180.379.354
|% -6,72
|
|CEMAS
|0,91
|142.070.624
|% -9,00
|
|ODAS
|1,58
|234.085.423
|% -8,14
|
|ADESE
|1,31
|149.095.851
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,33
|248.824.697
|% -9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9933
|8,0334
|% 0,83
|
|Frank
|6,6024
|6,6421
|% 1,21
|
|Riyal
|1,6438
|1,6520
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,19
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|
|Tam
|2.185
|2.239
|29,64
|
|Yarım
|1.056
|1.083
|14,34
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,17
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,98
|35,98
|-1,24
|