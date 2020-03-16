***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:13
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829320
BIST
14:4288.841
En Yüksek
|Değişim
|: -7,08%
|| -6.764,66
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
14:426,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0680
|Açılış
|: 6,3990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3988
En Düşük
6,2780
14:427,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1204
|Açılış
|: 7,1360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:42300,73
En Yüksek
|Değişim
|: -3,42%
|| -10,66
|Açılış
|: 300,74
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
300,08
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|72.346.532
|% 7,33
|
|YAPRK
|6,40
|496.817
|% 5,44
|
|KUYAS
|1,11
|10.262.380
|% 4,72
|
|VKING
|3,66
|7.146.216
|% 2,52
|
|BRKSN
|2,16
|1.432.280
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.660.877
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|846.260
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.727.964
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|40.727.602
|% -10,00
|
|ASELS
|23,26
|459.813.937
|% -8,64
|
|THYAO
|8,40
|373.139.724
|% -8,10
|
|GARAN
|8,34
|333.571.576
|% -7,44
|
|ECILC
|3,73
|188.620.271
|% -8,13
|
|YKBNK
|2,07
|128.983.187
|% -6,33
|
|ODAS
|1,25
|90.759.059
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|59.312.307
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,07
|128.983.187
|% -6,33
|
|EKGYO
|1,14
|60.394.517
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,92
|97.728.899
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8394
|7,8787
|% 1,18
|
|Frank
|6,7386
|6,7792
|% 1,70
|
|Riyal
|1,6980
|1,7065
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-67,51
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-10,54
|
|Cumhuriyet
|2.047
|2.078
|-34,00
|
|Tam
|2.041
|2.095
|-28,34
|
|Yarım
|986
|1.013
|-13,71
|
|Çeyrek
|495
|507
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|12,03
|12,08
|-2,67
|
|Gümüş Gr.
|2,48
|2,49
|-0,52
|
|B. Petrol
|30,37
|30,37
|-3,48
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TUPRS, PETKM
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6261, 45 kaybederek (% -6.88 ) 84, 719
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, ALYAG, IZFAS, ROYAL, BALAT, MZHLD, SAFKR, ISBIR, EGCYO, ORMA
-
14:57
RTALB, YAPRK, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:57XUSD
Amerikan Dolar serbest piyasada 6.40 liradan (ALIŞ) işlem