***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:50
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837124
BIST
11:2496.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 275,83
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:246,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:247,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:24360,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 360,65
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|6,51
|11.082.913
|% 9,97
|
|YKSLN
|6,67
|23.097.831
|% 7,41
|
|PGSUS
|50,10
|460.638.327
|% 7,33
|
|ARDYZ
|17,93
|78.057.258
|% 6,28
|
|SALIX
|4,98
|1.544
|% 5,96
|
|QNBFL
|111,60
|6.097.730
|% -4,86
|
|TDGYO
|2,57
|547.604
|% -4,46
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|HUBVC
|19,85
|17.184.049
|% -2,12
|
|FONET
|8,66
|9.698.470
|% -1,93
|
|ARDYZ
|17,93
|78.057.258
|% 6,28
|
|ULUUN
|5,17
|45.174.572
|% 2,78
|
|IHLGM
|1,06
|42.791.478
|% 1,92
|
|SMART
|8,67
|28.175.101
|% -1,70
|
|YKSLN
|6,67
|23.097.831
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,06
|42.791.478
|% 1,92
|
|ULUUN
|5,17
|45.174.572
|% 2,78
|
|KRGYO
|2,15
|10.966.210
|% 1,90
|
|MTRYO
|2,67
|12.822.944
|% 0,75
|
|YAYLA
|1,80
|7.761.418
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3071
|8,3487
|% 0,30
|
|Frank
|6,8890
|6,9305
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7712
|1,7801
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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