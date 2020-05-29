***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2020 10:44
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847596
BIST
10:38105.280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -79,90
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.751
10:386,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0115
|Açılış
|: 36,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0300
|
6,8251
En Düşük
6,8095
10:387,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0236
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:383,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,00
|Açılış
|: 3,81
|
|Önceki Kapanış
|: 3,81
|
3,84
En Düşük
3,79
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.812.006
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|44.497.651
|% 9,58
|
|GLBMD
|4,85
|2.478.967
|% 8,50
|
|KAPLM
|7,46
|3.645.061
|% 5,67
|
|AYCES
|27,78
|953.604
|% 5,15
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.660.281
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|1.152.534
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|358.185.871
|% 1,16
|
|THYAO
|12,61
|223.681.017
|% -0,55
|
|GSRAY
|3,19
|152.484.949
|% 3,24
|
|ASELS
|30,08
|116.742.291
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,68
|112.338.843
|% 0,35
|
|TSKB
|1,06
|80.679.229
|% 0,95
|
|GSRAY
|3,19
|152.484.949
|% 3,24
|
|GARAN
|7,87
|358.185.871
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,23
|93.093.276
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,45
|56.129.590
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3860
|8,4281
|% 0,20
|
|Frank
|7,0574
|7,0999
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8107
|1,8198
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,65
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.477
|3,60
|
|Tam
|2.519
|2.553
|3,70
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|1,80
|
|Çeyrek
|615
|622
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,01
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|-0,69
|