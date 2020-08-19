***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 10:02
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869874
BIST
09:551.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.099
En Düşük
1.099
09:557,3479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3439
09:558,7726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0324
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7669
09:55470,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,58
|Açılış
|: 470,87
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
470,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAKAB
|9,61
|3.599.787
|% 2,50
|
|LINK
|27,78
|25.032.012
|% 1,12
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,65
|7.213.814
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% 0,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3489
|7,3552
|% -0,24
|
|Euro
|8,7710
|8,7794
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,7390
|9,7878
|% 0,12
|
|Frank
|8,1264
|8,1754
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9589
|1,9687
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-14,22
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
|