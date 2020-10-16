***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 10:02
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882112
BIST
10:261.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,04
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:267,9309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:269,2911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:26485,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,94
|Açılış
|: 485,36
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:24
|TKURU
|357,50
|27.880.491
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|34.248.559
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.089.660
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|4.133.731
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,71
|177.937.678
|% 7,55
|
|KERVT
|7,89
|121.030.156
|% 4,92
|
|EKGYO
|1,95
|109.095.860
|% 0,52
|
|PETKM
|4,74
|103.604.301
|% 0,85
|
|SISE
|6,76
|96.662.696
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,71
|177.937.678
|% 7,55
|
|EKGYO
|1,95
|109.095.860
|% 0,52
|
|IHLAS
|1,17
|44.081.592
|% 0,86
|
|ZOREN
|3,00
|91.329.139
|% 1,35
|
|PETKM
|4,74
|103.604.301
|% 0,85
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9222
|7,9284
|% -0,05
|
|Euro
|9,2796
|9,2842
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2034
|10,2545
|% -0,14
|
|Frank
|8,6262
|8,6781
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1071
|2,1177
|% -0,18
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,76
|
|Altın Gr.
|486
|487
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,38
|