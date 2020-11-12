***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 16:21
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888191
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,7027
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0918
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
18:059,1251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0637
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
18:05464,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,67
|Açılış
|: 464,33
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|CMENT
|35,36
|8.930.038
|% 9,95
|
|GENTS
|5,37
|81.399.833
|% 9,82
|
|MARTI
|3,40
|37.961.306
|% 6,58
|
|AKSA
|9,94
|72.302.208
|% 5,63
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|627.642
|% -10,00
|
|METRO
|1,99
|149.507.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|24,28
|1.657.270
|% -9,94
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6974
|7,7064
|% -1,13
|
|Euro
|9,0980
|9,1139
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,0655
|10,1159
|% -1,96
|
|Frank
|8,3789
|8,4294
|% -1,02
|
|Riyal
|2,0432
|2,0535
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|15,76
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|0,13
|