***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 17:44
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908646
BIST
17:411.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:417,0808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:418,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:41417,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,38
|Açılış
|: 417,85
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ERBOS
|60,50
|130.740.497
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|SEKUR
|41,40
|22.324.041
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.614.507
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|18.868.373
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|137,60
|4.710.286.007
|% 2,38
|
|GARAN
|10,23
|2.348.176.609
|% 3,96
|
|EKGYO
|2,60
|2.129.482.180
|% -3,35
|
|PETKM
|5,31
|1.457.631.934
|% 2,31
|
|SISE
|7,76
|1.367.244.078
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.129.482.180
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,98
|1.037.042.420
|% 2,05
|
|TSKB
|1,82
|533.735.961
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,55
|983.185.171
|% -3,01
|
|PETKM
|5,31
|1.457.631.934
|% 2,31
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0780
|7,0808
|% 0,11
|
|Euro
|8,5651
|8,5724
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7310
|9,7798
|% 0,36
|
|Frank
|7,8926
|7,9401
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8823
|1,8917
|% 0,06
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|7,75
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,29
|60,29
|-0,41
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:53SEKFK
Yüzde 8.01 oranında artışla 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 607, 002 adet işlem
-
17:52KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 71.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 695, 207 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 78 artarak (% 1.52 ) 1, 650
-
17:49GARAN
Yüzde 4.17 oranında artışla 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 383, 194 adet işlem
-
17:48VAKFN
Yüzde 4.86 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 088, 901 adet işlem