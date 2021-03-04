***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 10:00
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915043
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
0
En Düşük
0
18:057,4373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0082
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
18:058,9856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9535
18:05410,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 410,45
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4328
|7,4373
|% -0,11
|
|Euro
|8,9718
|8,9856
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,3420
|10,3939
|% -0,17
|
|Frank
|8,0516
|8,1001
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9756
|1,9856
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|2,40
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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