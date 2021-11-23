***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:33
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979244
BIST
16:281.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 26,14
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2812,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 11,50%
|| 1,3121
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2814,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 11,79%
|| 1,5124
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:28728,03
En Yüksek
|Değişim
|: 9,92%
|| 65,69
|Açılış
|: 728,71
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:26
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.667.515
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.650.589
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|61.005.694
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|171.248.794
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.986.359
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|744.013.706
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.537.779
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.441.783
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|50.718.272
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,71
|3.337.056.284
|% 4,69
|
|GARAN
|11,74
|3.152.181.831
|% -1,68
|
|SISE
|11,99
|2.916.297.449
|% 6,96
|
|THYAO
|18,47
|2.106.349.931
|% 4,76
|
|EREGL
|23,08
|1.949.010.789
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,45
|1.617.539.161
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,71
|3.337.056.284
|% 4,69
|
|ODAS
|1,58
|545.008.822
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,16
|606.324.488
|% -1,37
|
|GARAN
|11,74
|3.152.181.831
|% -1,68
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6259
|12,7113
|% 11,44
|
|Euro
|14,2283
|14,3343
|% 11,79
|
|Sterlin
|16,9485
|17,0335
|% 11,28
|
|Frank
|13,5876
|13,6695
|% 11,58
|
|Riyal
|3,3797
|3,3967
|% 11,49
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-15,66
|
|Altın Gr.
|731
|732
|69,16
|
|Cumhuriyet
|4.884
|4.957
|538,00
|
|Tam
|4.805
|4.962
|515,39
|
|Yarım
|2.322
|2.400
|249,31
|
|Çeyrek
|1.165
|1.200
|124,65
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,76
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|-0,05
|
Seans Raporu
16:26
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