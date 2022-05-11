***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 16:28
***KRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029264
BIST
16:312.444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -45,86
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:3115,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0804
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:3116,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1637
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:31911,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,10
|Açılış
|: 911,51
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BOSSA
|59,40
|70.141.351
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.247.527
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.914.172
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.544.570
|% 9,95
|
|KLMSN
|11,16
|14.862.200
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.929.924
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.720.007
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.346.500
|% -9,98
|
|THYAO
|41,86
|2.646.603.694
|% -0,81
|
|SISE
|19,85
|2.456.580.807
|% -0,95
|
|KRDMD
|16,36
|1.958.163.142
|% -1,27
|
|ASELS
|23,92
|1.644.094.068
|% -1,08
|
|SAHOL
|20,06
|1.324.079.023
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,69
|627.070.865
|% -2,89
|
|YKBNK
|4,63
|850.832.553
|% -4,54
|
|KARSN
|5,17
|648.498.271
|% 0,98
|
|SISE
|19,85
|2.456.580.807
|% -0,95
|
|VAKBN
|4,40
|541.532.150
|% -4,14
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3076
|15,3267
|% 0,53
|
|Euro
|16,2194
|16,2462
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,8926
|18,9874
|% 0,78
|
|Frank
|15,4082
|15,5010
|% 0,89
|
|Riyal
|4,0759
|4,0964
|% 0,44
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,11
|
|Altın Gr.
|909
|910
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.140
|6.232
|-15,00
|
|Tam
|6.109
|6.265
|-19,89
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|-9,63
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,31
|
Seans Raporu
16:31
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