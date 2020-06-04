***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2020 17:23
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849172
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0869
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05372,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,78
|Açılış
|: 372,73
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4911
|8,5337
|% 0,51
|
|Frank
|7,0457
|7,0881
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7966
|1,8057
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|14,51
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,78
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.451
|24,80
|
|Tam
|2.491
|2.523
|25,50
|
|Yarım
|1.215
|1.231
|12,40
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,44
|39,44
|-0,35
|