***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2020 09:12
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881371
BIST
11:591.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.177
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|Önceki Kapanış
|: 1.175
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1.183
En Düşük
1.173
11:597,9504
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|: 0,40%
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11:599,3285
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 481,55
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485,44
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler11:59
|ESEN
|12,43
|723.488
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.434.354
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.235.633
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|957.276
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.419.462
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.700.892
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|498.448.711
|% -2,49
|
|SISE
|6,80
|434.748.537
|% 0,89
|
|GARAN
|7,12
|380.998.401
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,63
|339.347.126
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|329.248.348
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|498.448.711
|% -2,49
|
|EKGYO
|1,92
|329.248.348
|% 0,52
|
|TSKB
|1,19
|193.326.437
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,63
|339.347.126
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,15
|155.663.028
|% -0,92
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9482
|7,9504
|% 0,40
|
|Euro
|9,3233
|9,3285
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,2247
|10,2759
|% 0,12
|
|Frank
|8,6552
|8,7074
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1121
|2,1227
|% 0,35
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|7,55
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|20,63
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|9,98
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|