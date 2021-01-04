***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 12:06
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal Horizon Sitesi 2020 Yıl Sonu Değer Tespit Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İli, Kartal İlçesi, Kordonboyu Mahallesinde kain Horizon Sitesi 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896607
BIST
13:251.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 21,34
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:257,3744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0555
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:259,0655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:25456,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,52
|Açılış
|: 456,50
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:23
|NIBAS
|57,20
|19.699.203
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|741.265
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.946.179
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.618.269
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,41
|8.347.605
|% -6,56
|
|CLEBI
|172,10
|104.114.750
|% -5,71
|
|KARTN
|90,65
|42.999.315
|% -5,13
|
|GUBRF
|82,80
|993.715.813
|% -3,78
|
|KOZAL
|106,30
|958.320.694
|% 9,93
|
|SISE
|7,43
|781.017.703
|% 1,64
|
|GARAN
|10,45
|742.717.123
|% 0,77
|
|KOZAA
|16,77
|718.610.331
|% 8,26
|
|SKBNK
|1,54
|509.033.419
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,21
|540.676.892
|% 3,27
|
|TSKB
|1,82
|308.237.070
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,14
|528.784.219
|% 1,95
|
|KARSN
|3,48
|435.591.191
|% 7,08
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3605
|7,3678
|% -0,84
|
|Euro
|9,0460
|9,0570
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,0311
|10,0814
|% -0,95
|
|Frank
|8,3258
|8,3760
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9545
|1,9643
|% -1,01
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.075
|26,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|24,75
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|11,97
|
|Çeyrek
|731
|748
|5,98
|