***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 12:05
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Güre Körfez Termal Tesisi 2020 Yıl Sonu Devremülk Satış ve Kira Değer Tespiti Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Şirketimizin Balıkesir İli, Edremit İlçesi Güre Mahallesinde kain Körfez Termal Devremülk Tesisi 2020 yıl sonu satış ve kira değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896606
BIST
17:391.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:397,4015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:399,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:39460,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 7,40
|Açılış
|: 460,38
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:39
|NIBAS
|57,20
|26.668.477
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.132.823
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.166.402
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.384.295
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|19.260.035
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|478.220.362
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.390.150.111
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.306.310.448
|% 0,00
|
|SISE
|7,37
|1.090.789.032
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|SKBNK
|1,54
|727.824.485
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,14
|773.033.709
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|647.050.813
|% 5,05
|
|TSKB
|1,80
|408.656.146
|% 1,12
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3977
|7,4015
|% -0,38
|
|Euro
|9,0911
|9,0979
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0222
|10,0724
|% -1,04
|
|Frank
|8,3559
|8,4063
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,59
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,02
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,21
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,06
|
Seans Raporu
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