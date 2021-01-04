***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGüre Körfez Termal Tesisi 2020 Yıl Sonu Devremülk Satış ve Kira Değer Tespiti RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarŞirketimizin Balıkesir İli, Edremit İlçesi Güre Mahallesinde kain Körfez Termal Devremülk Tesisi 2020 yıl sonu satış ve kira değer tespiti raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896606BIST