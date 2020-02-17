***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 1.731.855 13.544.920 10.509.081 95.795.125 95.795.125Transferler0 0 0 0 2.275.061 8.234.020 -10.509.081 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -4.680 0 0 4.657.052 4.652.372 4.652.372Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497Transferler0 0 0 0 0 4.657.052 -4.657.052 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -25.622 0 0 13.420.572 13.394.950 13.394.950Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.261.074 1.656.961Dönem Karı (Zararı)13.420.572 4.657.052Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.420.572 4.657.052Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.866.101 -3.054.929Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 25.277 35.807Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-753.604 -1.127.024Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -753.604 -1.127.024Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler205.190 22.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 158.830 22.788Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 46.360 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler15 -263.434 -106.661Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.054.759 -1.879.839Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7-15 -6.520.142 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -3.534.617 -1.879.839Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-24.771 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.706.603 60.648Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.141 2.446.145İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)15.141 2.446.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler734.796 3.189.238İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)734.796 3.189.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler274.738 -1.619.242Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.171 -205.940İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.171 -205.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.675.757 -3.749.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.675.757 -3.749.553Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.261.074 1.662.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 0 -5.810YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.207.693 -5.116.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.130Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.130Alınan Faiz263.434 106.661Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-5.215.568Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri944.259FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.468.767 -3.459.076NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.468.767 -3.459.076DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.284.917 4.743.993DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.753.684 1.284.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.753.684 1.284.917Finansal Yatırımlar4 19.935.798 17.345.440Ticari Alacaklar513.808 528.949İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-19 270.239 216.887İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 243.569 312.062Stoklar6 73.479.673 74.614.235Peşin Ödenmiş Giderler17.894 116.850İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.894 116.850Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35.681 10.910Diğer Dönen Varlıklar977.947 2.025.947İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 977.947 2.025.947ARA TOPLAM102.714.485 95.927.248TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR102.714.485 95.927.248DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 12.500.000 4.366.430Maddi Duran Varlıklar9.060 33.237Tesis, Makine ve Cihazlar9.060 33.237Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 1.100Bilgisayar Yazılımları0 1.100Diğer Duran Varlıklar8.261.160 7.849.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 8.261.160 7.849.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.770.220 12.249.767TOPLAM VARLIKLAR123.484.705 108.177.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar42.391 195.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 42.391 195.103Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar34.128 24.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.012.639 6.731.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.012.639 6.731.296Kısa Vadeli Karşılıklar114.255 91.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 67.895 91.012Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 46.360 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.137 47.010İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 60.137 47.010ARA TOPLAM7.263.550 7.088.553TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.263.550 7.088.553UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar158.883 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar158.883 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.885.840 514.549İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.885.840 514.549Uzun Vadeli Karşılıklar333.985 126.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 333.985 126.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.378.708 640.965TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.642.258 7.729.518ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.842.447 100.447.497Ödenmiş Sermaye11 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-94.648 -69.026Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.648 -69.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.648 -69.026Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.006.916 4.006.916Yasal Yedekler4.006.916 4.006.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.435.992 21.778.940Net Dönem Karı veya Zararı13.420.572 4.657.052TOPLAM ÖZKAYNAKLAR113.842.447 100.447.497TOPLAM KAYNAKLAR123.484.705 108.177.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 11.552.581 18.262.677Satışların Maliyeti12 -2.003.987 -7.440.525TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.548.594 10.822.152BRÜT KAR (ZARAR)9.548.594 10.822.152Genel Yönetim Giderleri13 -3.745.562 -3.795.882Pazarlama Giderleri13 -4.878.792 -4.814.863Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.913.292 337.045Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.590 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.831.942 2.548.452Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 12.005.060 2.108.600Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -1.416.430 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.420.572 4.657.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.420.572 4.657.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.420.572 4.657.052DÖNEM KARI (ZARARI)13.420.572 4.657.052Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.420.572 4.657.052Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-25.622 -4.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -25.622 -4.680Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.622 -4.680TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.394.950 4.652.372Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.394.950 4.652.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819767BIST