***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497Transferler0 4.657.052 -4.657.052 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -147.521 -147.521 -147.521Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 26.435.992 -147.521 100.299.976 100.299.976Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.436.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447Transferler0 0 13.420.572 -13.420.572 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.450 0 0 71.516 23.066 23.066Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -143.098 4.006.916 39.856.564 71.516 113.865.513 113.865.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.375.005 -4.472.806Dönem Karı (Zararı)71.516 -147.521Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)71.516 -147.521Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-701.542 -616.942Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 5.355 35.807Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-75.743 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -75.743 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.865 282.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 25.865 282.331Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler15 -632.059 -81.061Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -854.019Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7-15 0 1.093.276Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -1.947.295Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-24.960 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.672.799 -3.702.533Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-401.404 11.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-401.404 11.719Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.443.189 165.580İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.443.189 165.580Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.025.380 1.822.754Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.937 -52.342İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)84.937 -52.342Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.061.477 -5.650.244İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.061.477 -5.650.244Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.302.825 -4.466.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 -72.180 -5.810YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.088.435 3.459.815Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.660 -7.130Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.660 -7.130Alınan Faiz632.059 81.061Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri461.036 3.385.884FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.286.570 -1.012.991NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.286.570 -1.012.991DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.753.684 1.284.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.467.114 271.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.467.114 7.753.684Finansal Yatırımlar4 19.474.762 19.935.798Ticari Alacaklar915.212 513.808İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-19 171.823 270.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 743.389 243.569Stoklar6 72.530.036 73.479.673Peşin Ödenmiş Giderler3.580.644 17.894İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.580.644 17.894Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar60.641 35.681Diğer Dönen Varlıklar977.947 977.947İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 977.947 977.947ARA TOPLAM104.006.356 102.714.485TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.006.356 102.714.485DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 12.500.000 12.500.000Maddi Duran Varlıklar8.365 9.060Tesis, Makine ve Cihazlar8.365 9.060Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Bilgisayar YazılımlarıDiğer Duran Varlıklar8.141.599 8.261.160İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 8.141.599 8.261.160TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.649.964 20.770.220TOPLAM VARLIKLAR124.656.320 123.484.705KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar58.679 42.391İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 58.679 42.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar36.295 34.128Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.670.873 7.012.639İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.670.873 7.012.639Kısa Vadeli Karşılıklar118.236 114.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 71.876 67.895Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 46.360 46.360Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.128 60.137İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.128 60.137ARA TOPLAM8.962.211 7.263.550TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.962.211 7.263.550UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar227.532 158.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar227.532 158.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.268.925 1.885.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.268.925 1.885.840Uzun Vadeli Karşılıklar332.139 333.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 332.139 333.985TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.828.596 2.378.708TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.790.807 9.642.258ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar113.865.513 113.842.447Ödenmiş Sermaye11 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-143.098 -94.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-143.098 -94.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-143.098 -94.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.006.916 4.006.916Yasal Yedekler4.006.916 4.006.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.856.564 26.435.992Net Dönem Karı veya Zararı71.516 13.420.572TOPLAM ÖZKAYNAKLAR113.865.513 113.842.447TOPLAM KAYNAKLAR124.656.320 123.484.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.895.048 1.583.828Satışların Maliyeti12 -1.048.390 -665.089TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.846.658 918.739BRÜT KAR (ZARAR)1.846.658 918.739Genel Yönetim Giderleri13 -1.210.793 -1.144.330Pazarlama Giderleri-1.297.705 -1.093.276Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 118.669 278.317Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.372 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-560.543 -1.040.550Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 632.059 893.029Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.516 -147.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)71.516 -147.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)71.516 -147.521DÖNEM KARI (ZARARI)71.516 -147.521Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları71.516 -147.521Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-48.450 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -48.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-48.450 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.066 -147.521Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.066 -147.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848397BIST