***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 20:55
9.836.928 7.263.550
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
247.000 158.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
247.000 158.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.271.551 1.885.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.271.551 1.885.840
Uzun Vadeli Karşılıklar
320.150 333.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 320.150 333.985
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.838.701 2.378.708
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.675.629 9.642.258
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
115.133.225 113.842.447
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-111.420 -94.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.420 -94.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.420 -94.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.141.315 4.006.916
Yasal Yedekler
4.141.315 4.006.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.722.165 26.435.992
Net Dönem Karı veya Zararı
1.307.550 13.420.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.133.225 113.842.447
TOPLAM KAYNAKLAR
127.808.854 123.484.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 7.860.082 7.293.569 4.965.034 5.709.741
Satışların Maliyeti
12 -3.274.736 -1.411.516 -2.226.346 -746.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.585.346 5.882.053 2.738.688 4.963.314
BRÜT KAR (ZARAR)
4.585.346 5.882.053 2.738.688 4.963.314
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.016.495 -1.852.530 -805.702 -708.200
Pazarlama Giderleri
13 -2.808.113 -2.347.407 -1.510.408 -1.254.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
259.280 1.807.108 157.983 1.528.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.018 3.489.224 580.561 4.529.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.287.532 9.164.111 655.473 1.044.510
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.772 -948 31.678 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -16.772 -948 31.678 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.772 -948 31.678 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.290.778 12.652.387 1.267.712 5.574.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.290.778 12.652.387 1.267.712 5.574.284
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866225
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