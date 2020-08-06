***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









9.836.928 7.263.550UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar247.000 158.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar247.000 158.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.271.551 1.885.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.271.551 1.885.840Uzun Vadeli Karşılıklar320.150 333.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 320.150 333.985TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.838.701 2.378.708TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.675.629 9.642.258ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar115.133.225 113.842.447Ödenmiş Sermaye11 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-111.420 -94.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.420 -94.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111.420 -94.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.141.315 4.006.916Yasal Yedekler4.141.315 4.006.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları39.722.165 26.435.992Net Dönem Karı veya Zararı1.307.550 13.420.572TOPLAM ÖZKAYNAKLAR115.133.225 113.842.447TOPLAM KAYNAKLAR127.808.854 123.484.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 7.860.082 7.293.569 4.965.034 5.709.741Satışların Maliyeti12 -3.274.736 -1.411.516 -2.226.346 -746.427TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.585.346 5.882.053 2.738.688 4.963.314BRÜT KAR (ZARAR)4.585.346 5.882.053 2.738.688 4.963.314Genel Yönetim Giderleri13 -2.016.495 -1.852.530 -805.702 -708.200Pazarlama Giderleri13 -2.808.113 -2.347.407 -1.510.408 -1.254.131Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler259.280 1.807.108 157.983 1.528.791Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.018 3.489.224 580.561 4.529.774Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.287.532 9.164.111 655.473 1.044.510Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284DÖNEM KARI (ZARARI)1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.307.550 12.653.335 1.236.034 5.574.284Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.772 -948 31.678 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -16.772 -948 31.678 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.772 -948 31.678 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.290.778 12.652.387 1.267.712 5.574.284Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.290.778 12.652.387 1.267.712 5.574.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866225BIST