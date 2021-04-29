***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447Transferler13.420.572 -13.420.572 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.450 71.716 23.066 23.066Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -143.098 4.006.916 39.856.564 71.516 113.865.513 113.865.513Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043Transferler6.277.619 -6.277.619 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.313 1.336.389 1.363.702 1.363.702Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -169.358 4.141.316 45.999.783 1.336.389 121.381.745 121.381.745Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.569.894 -1.909.345Dönem Karı (Zararı)1.336.389 71.516Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.336.389 71.516Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.216.972 -639.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.142 5.355Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.354 -75.743Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-16.354 -75.743Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.211 25.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.211 25.865Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler14 -2.671 -166.399Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.207.300 -428.160Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.207.300 -428.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.689.174 -1.269.599Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-242.354 -401.404İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-242.354 -401.404Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.631.129 -3.443.189İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.631.129 -3.443.189Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.228.991 1.025.380Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.520.627 84.937İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.520.627 84.937Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.475.945 1.464.677İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.475.945 1.464.677Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.569.757 -1.837.165Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -72.180Vergi İadeleri (Ödemeleri)-137 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.726.169 622.775Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.805 -4.660Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.805 -4.660Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri3.736.974 627.435FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)156.275 -1.286.570NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)156.275 -1.286.570DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ530.522 7.753.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ686.797 6.467.114Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 686.797 530.522Finansal Yatırımlar28.656.904 31.183.907Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 28.656.904 31.183.907Ticari Alacaklar839.627 597.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 284.207 250.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 555.420 346.327Stoklar6 63.880.134 65.092.771Peşin Ödenmiş Giderler3.790.173 9.806İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 3.790.173 9.806Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar91.043 90.906Diğer Dönen Varlıklar1.262.591 1.254.261İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 1.262.591 1.254.261ARA TOPLAM99.207.269 98.759.446TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR99.207.269 98.759.446DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 52.470.127 52.470.127Maddi Duran Varlıklar13.431 4.147Mobilya ve Demirbaşlar13.431 4.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.928 10.549Bilgisayar Yazılımları9.928 10.549Peşin Ödenmiş Giderler7.334 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.334 0Diğer Duran Varlıklar14.980.699 15.145.601İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 14.980.699 15.145.601TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.481.519 67.630.424TOPLAM VARLIKLAR166.688.788 166.389.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10.586.540 8.725.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 10.586.540 8.725.171Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar39.455 33.394Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.825.142 10.111.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 10.825.142 10.111.780Kısa Vadeli Karşılıklar43.922 60.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 43.922 60.984Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.057 59.707İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.057 59.707ARA TOPLAM21.543.116 18.991.036TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.543.116 18.991.036UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar18.546.161 22.928.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 18.546.161 22.928.157Diğer Borçlar284.749 246.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar284.749 246.544Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.576.957 3.846.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.576.957 3.846.990Uzun Vadeli Karşılıklar356.060 359.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 356.060 359.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.763.927 27.380.791TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.307.043 46.371.827ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.381.745 120.018.043Ödenmiş Sermaye11 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-169.358 -196.671Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-169.358 -196.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-169.358 -196.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.141.316 4.141.316Yasal Yedekler4.141.316 4.141.316Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları45.999.783 39.722.164Net Dönem Karı veya Zararı1.336.389 6.277.619TOPLAM ÖZKAYNAKLAR121.381.745 120.018.043TOPLAM KAYNAKLAR166.688.788 166.389.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 4.373.906 2.895.048Satışların Maliyeti12 -1.230.861 -1.048.390TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.143.045 1.846.658BRÜT KAR (ZARAR)3.143.045 1.846.658Genel Yönetim Giderleri13 -1.029.676 -1.210.793Pazarlama Giderleri13 -1.434.881 -1.297.705Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.354 101.297Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-605.924 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.918 -560.543Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 1.247.471 632.059FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.336.389 71.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.336.389 71.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.336.389 71.516DÖNEM KARI (ZARARI)1.336.389 71.516Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.336.389 71.516Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.313 -48.450Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 27.313 -48.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.313 -48.450TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.363.702 23.066Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.363.702 23.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932566BIST