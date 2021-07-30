***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447Transferler134.399 13.286.173 -13.420.572 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.772 1.307.550 1.290.778 1.290.778Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -111.420 4.141.315 39.722.165 1.307.550 115.133.225 115.133.225Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043Transferler140.116 6.137.503 -6.277.619 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.667 2.017.431 2.039.098 2.039.098Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -175.004 4.281.432 45.859.667 2.017.431 122.057.141 122.057.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.254.155 2.346.086Dönem Karı (Zararı)2.017.431 1.307.550Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.017.431 1.307.550Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.364.900 -1.417.827Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.976 8.355Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-65.847 -259.280Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -65.847 -259.280Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler212.243 8.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 212.243 54.490Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -46.360Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-1.117.589 -295.795Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.397.683 -879.237Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.397.683 -879.237İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.906.409 2.573.154Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-205.772 -1.566.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-205.772 -1.566.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.193.072 -2.174.066İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.193.072 -2.174.066Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.940.208 3.232.707Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.999.126 73.551İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.999.126 73.551Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.551.353 3.007.099İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.551.353 3.007.099Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.253.878 2.462.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler8 0 -72.181Vergi İadeleri (Ödemeleri)-277 -44.610YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.433.084 -1.308.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.805 -17.071Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.805 -17.071Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 -1.587.553Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri2.443.889 295.795FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178.929 1.037.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178.929 1.037.257DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 530.522 7.753.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ709.451 8.790.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 709.451 530.522Finansal Yatırımlar31.255.290 31.183.907Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 31.255.290 31.183.907Ticari Alacaklar803.045 597.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17 520.827 250.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 282.218 346.327Stoklar6 63.152.563 65.092.771Peşin Ödenmiş Giderler2.526.749 9.806İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.526.749 9.806Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar91.182 90.906Diğer Dönen Varlıklar1.174.611 1.254.261İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 1.174.611 1.254.261ARA TOPLAM99.712.891 98.759.446TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR99.712.891 98.759.446DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 52.470.127 52.470.127Maddi Duran Varlıklar12.217 4.147Mobilya ve Demirbaşlar12.217 4.147Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.308 10.549Bilgisayar Yazılımları9.308 10.549Peşin Ödenmiş Giderler7.329 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.329 0Diğer Duran Varlıklar14.894.051 15.145.601İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 14.894.051 15.145.601TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.393.032 67.630.424TOPLAM VARLIKLAR167.105.923 166.389.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11.004.304 8.725.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.004.304 8.725.171Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar42.065 33.394Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.904.287 10.111.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.904.287 10.111.780Kısa Vadeli Karşılıklar131.521 60.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 131.521 60.984Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler62.424 59.707İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 62.424 59.707ARA TOPLAM23.144.601 18.991.036TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.144.601 18.991.036UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar15.606.479 22.928.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 15.606.479 22.928.157Diğer Borçlar289.963 246.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar289.963 246.544Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.528.600 3.846.990İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 5.528.600 3.846.990Uzun Vadeli Karşılıklar479.139 359.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 479.139 359.100TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.904.181 27.380.791TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.048.782 46.371.827ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar122.057.141 120.018.043Ödenmiş Sermaye11 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-175.004 -196.671Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-175.004 -196.671Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-175.004 -196.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.281.432 4.141.316Yasal Yedekler4.281.432 4.141.316Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları45.859.667 39.722.164Net Dönem Karı veya Zararı2.017.431 6.277.619TOPLAM ÖZKAYNAKLAR122.057.141 120.018.043TOPLAM KAYNAKLAR167.105.923 166.389.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 7.541.471 7.860.082 3.167.565 4.965.034Satışların Maliyeti12 -2.007.926 -3.274.736 -777.065 -2.226.346TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.533.545 4.585.346 2.390.500 2.738.688BRÜT KAR (ZARAR)5.533.545 4.585.346 2.390.500 2.738.688Genel Yönetim Giderleri13 -2.265.951 -2.016.495 -1.236.275 -805.702Pazarlama Giderleri13 -2.780.753 -2.808.113 -1.345.872 -1.510.408Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler65.847 259.280 49.493 157.983Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler5 -1.163.029 0 -557.105 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-610.341 20.018 -699.259 580.561Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.627.772 1.287.532 1.380.301 655.473FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034DÖNEM KARI (ZARARI)2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.667 -16.772 -5.646 31.678Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 21.667 -16.772 -5.646 31.678Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.667 -16.772 -5.646 31.678TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.039.098 1.290.778 675.396 1.267.712Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.039.098 1.290.778 675.396 1.267.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953420BIST