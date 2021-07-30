***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.07.2021 18:23
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -94.648 4.006.916 26.435.992 13.420.572 113.842.447 113.842.447
Transferler
134.399 13.286.173 -13.420.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.772 1.307.550 1.290.778 1.290.778
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -111.420 4.141.315 39.722.165 1.307.550 115.133.225 115.133.225
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -196.671 4.141.316 39.722.164 6.277.619 120.018.043 120.018.043
Transferler
140.116 6.137.503 -6.277.619 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.667 2.017.431 2.039.098 2.039.098
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 2.373.208 1.700.407 -175.004 4.281.432 45.859.667 2.017.431 122.057.141 122.057.141
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.254.155 2.346.086
Dönem Karı (Zararı)
2.017.431 1.307.550
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.017.431 1.307.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.364.900 -1.417.827
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.976 8.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-65.847 -259.280
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -65.847 -259.280
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
212.243 8.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 212.243 54.490
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -46.360
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-1.117.589 -295.795
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.397.683 -879.237
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.397.683 -879.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.906.409 2.573.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.772 -1.566.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-205.772 -1.566.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.193.072 -2.174.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.193.072 -2.174.066
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.940.208 3.232.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.999.126 73.551
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.999.126 73.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.551.353 3.007.099
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.551.353 3.007.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.253.878 2.462.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 0 -72.181
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-277 -44.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.433.084 -1.308.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.805 -17.071
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.805 -17.071
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -1.587.553
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.443.889 295.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.929 1.037.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.929 1.037.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 530.522 7.753.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
709.451 8.790.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 709.451 530.522
Finansal Yatırımlar
31.255.290 31.183.907
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 31.255.290 31.183.907
Ticari Alacaklar
803.045 597.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 520.827 250.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 282.218 346.327
Stoklar
6 63.152.563 65.092.771
Peşin Ödenmiş Giderler
2.526.749 9.806
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.526.749 9.806
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
91.182 90.906
Diğer Dönen Varlıklar
1.174.611 1.254.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 1.174.611 1.254.261
ARA TOPLAM
99.712.891 98.759.446
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.712.891 98.759.446
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 52.470.127 52.470.127
Maddi Duran Varlıklar
12.217 4.147
Mobilya ve Demirbaşlar
12.217 4.147
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.308 10.549
Bilgisayar Yazılımları
9.308 10.549
Peşin Ödenmiş Giderler
7.329 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.329 0
Diğer Duran Varlıklar
14.894.051 15.145.601
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 14.894.051 15.145.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.393.032 67.630.424
TOPLAM VARLIKLAR
167.105.923 166.389.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
11.004.304 8.725.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.004.304 8.725.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
42.065 33.394
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.904.287 10.111.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.904.287 10.111.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
131.521 60.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 131.521 60.984
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.424 59.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 62.424 59.707
ARA TOPLAM
23.144.601 18.991.036
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.144.601 18.991.036
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
15.606.479 22.928.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.606.479 22.928.157
Diğer Borçlar
289.963 246.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
289.963 246.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.528.600 3.846.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.528.600 3.846.990
Uzun Vadeli Karşılıklar
479.139 359.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 479.139 359.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.904.181 27.380.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.048.782 46.371.827
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
122.057.141 120.018.043
Ödenmiş Sermaye
11 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.373.208 2.373.208
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.700.407 1.700.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-175.004 -196.671
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-175.004 -196.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-175.004 -196.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.281.432 4.141.316
Yasal Yedekler
4.281.432 4.141.316
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
45.859.667 39.722.164
Net Dönem Karı veya Zararı
2.017.431 6.277.619
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.057.141 120.018.043
TOPLAM KAYNAKLAR
167.105.923 166.389.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 7.541.471 7.860.082 3.167.565 4.965.034
Satışların Maliyeti
12 -2.007.926 -3.274.736 -777.065 -2.226.346
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.533.545 4.585.346 2.390.500 2.738.688
BRÜT KAR (ZARAR)
5.533.545 4.585.346 2.390.500 2.738.688
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.265.951 -2.016.495 -1.236.275 -805.702
Pazarlama Giderleri
13 -2.780.753 -2.808.113 -1.345.872 -1.510.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
65.847 259.280 49.493 157.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5 -1.163.029 0 -557.105 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-610.341 20.018 -699.259 580.561
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.627.772 1.287.532 1.380.301 655.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.017.431 1.307.550 681.042 1.236.034
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.667 -16.772 -5.646 31.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 21.667 -16.772 -5.646 31.678
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.667 -16.772 -5.646 31.678
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.039.098 1.290.778 675.396 1.267.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.039.098 1.290.778 675.396 1.267.712
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953420
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