***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuEmlak Konut GYO İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde Yer Alan Ticaret+Turizm+Konut Alanı Fonksiyonlu Arsasının Satılmasıİhaleyi Açan TarafEmlak Konut GYOİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı09.10.2020Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi09/10/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih13/10/2020İhale SonucuŞirketimiz tarafından verilen teklif Emlak Konut GYO A.Ş tarafından uygun bulunmuştur.İhale Bedeli39.400.000 TL + KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım39.400.000 TL + KDVOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%501,27 (KDV bedeli hariç)Açıklamalar09.10.2020 tarihinde sona eren 53 no.lu e-ihale ile ilgili olarak Istanbul ili, Tuzla ilçesi, 0 ada, 4554 parselde kain tasinmaz icin Şirketimiz tarafından KDV Haric 39.400.000,00 TL (KDV Dahil 46.492.000,00 TL ) olarak vermis olduğumuz teklifimiz Emlak Konut GYO tarafından uygun bulunmustur. Satış işlemleri devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881335BIST