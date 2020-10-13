***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.10.2020 21:24
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Emlak Konut GYO İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde Yer Alan Ticaret+Turizm+Konut Alanı Fonksiyonlu Arsasının Satılması
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut GYO
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
09.10.2020
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/10/2020
İhale Sonucu
Şirketimiz tarafından verilen teklif Emlak Konut GYO A.Ş tarafından uygun bulunmuştur.
İhale Bedeli
39.400.000 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
39.400.000 TL + KDV
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%501,27 (KDV bedeli hariç)
Açıklamalar
09.10.2020 tarihinde sona eren 53 no.lu e-ihale ile ilgili olarak Istanbul ili, Tuzla ilçesi, 0 ada, 4554 parselde kain tasinmaz icin Şirketimiz tarafından KDV Haric 39.400.000,00 TL (KDV Dahil 46.492.000,00 TL ) olarak vermis olduğumuz teklifimiz Emlak Konut GYO tarafından uygun bulunmustur. Satış işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881335
BIST