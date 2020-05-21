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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.05.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı kar pay dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 20.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRFZ00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, KRGYO, TREKRFZ00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRFZ00024 0 0
B Grubu, KRGYO, TREKRFZ00016 0 0

Ek Açıklamalar
2019 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 66.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.006.912,95

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 13.420.572 2.688.050,88
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 13.420.572 2.688.050,88
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 750.631,55
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 96.870,97 96.870,97
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.323.701,03 1.840.548,36
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.323.701,03 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 13.323.701,03 1.850.548,36
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846353


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AYCES 31,08 1.460.381 % 9,98  
JANTS 68,35 25.704.923 % 9,98  
ISATR 414.914,10 414.914 % 9,97  
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Sterlin 8,2867 8,3283 % 0,00  
Frank 6,9768 7,0189 % -0,50  
Riyal 1,8045 1,8135 % 0,07  
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Cumhuriyet 2.435 2.472 -30,60  
Tam 2.507 2.537 -31,40  
Yarım 1.223 1.240 -15,30  
Çeyrek 612 620 -7,70  
Gümüş.Ons 17,05 17,07 -0,50  
Gümüş Gr. 3,73 3,74 -0,10  
B. Petrol 36,13 36,13 0,38  
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