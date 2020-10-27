***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİstanbul İli Tuzla İlçesi İçmeler Mevkii 0 Ada 4554 Parselde bulunan arsa alımıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli Tuzla İlçesi İçmeler Mevkii 0 Ada 4554 Parsel 10.053,1 m2 arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09.10.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli43.615.593 + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%17Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%66Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%33Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%55İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%270Alım Koşulları%30 peşin kalanı 36 ay vadeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.10.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafEmlak Konut GYO A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/10/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme raporuna ilişkin çalışmalar devam etmekte olup tamamlandığında duyurulacaktır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarEmlak Konut GYO A.Ş'nin İstanbul İli, Tuzla İlçesi 4554 Parselde bulunan arsasının Şirketimiz tarafından 27.10.2020 tarihinde toplam 51.466.400 TL (KDV Dahil) bedelle satın alınmasına ilşkin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.Toplam alım bedelinin 13.947.600 TL' lik kısmı peşin ödenmiş olup kalan tutar 36 ay vadeli olarak ödenecektir.İlgili arsa alımına ilişkin değerleme çalışmaları başlatılmış olup, tamamlanmasına müteakip duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884516BIST