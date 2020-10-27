***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
27.10.2020 18:57
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İstanbul İli Tuzla İlçesi İçmeler Mevkii 0 Ada 4554 Parselde bulunan arsa alımı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli Tuzla İlçesi İçmeler Mevkii 0 Ada 4554 Parsel 10.053,1 m2 arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.10.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
43.615.593 + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%17
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%66
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%33
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%270
Alım Koşulları
%30 peşin kalanı 36 ay vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.10.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Emlak Konut GYO A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/10/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme raporuna ilişkin çalışmalar devam etmekte olup tamamlandığında duyurulacaktır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Emlak Konut GYO A.Ş'nin İstanbul İli, Tuzla İlçesi 4554 Parselde bulunan arsasının Şirketimiz tarafından 27.10.2020 tarihinde toplam 51.466.400 TL (KDV Dahil) bedelle satın alınmasına ilşkin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.
Toplam alım bedelinin 13.947.600 TL' lik kısmı peşin ödenmiş olup kalan tutar 36 ay vadeli olarak ödenecektir.
İlgili arsa alımına ilişkin değerleme çalışmaları başlatılmış olup, tamamlanmasına müteakip duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884516
BIST