***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 14:46
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yrd. Evet 0 Bağımsız Üye Değil İşe Alım ve Ücretlendirme Komitesi
AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 21.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-İşe Alım ve Ücretlendirme Komitesi
İDRİS TURAN İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
GÜVEN OBALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 21.05.2020 İcrada Görevli Değil Danışmanlık Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi
SABAHATTİN BİRDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.09.2020 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942172
BIST
14:491.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:498,3669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:4910,1440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0192
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:49498,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,95
|Açılış
|: 498,80
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:49
|VAKKO
|13,75
|44.578.977
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|48.145.483
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.869.733
|% 9,81
|
|BMSCH
|6,45
|106.801.102
|% 9,32
|
|TKURU
|142,00
|2.237.542
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.590.509
|% -9,81
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|CLEBI
|219,90
|53.766.143
|% -4,60
|
|THYAO
|14,74
|1.134.323.587
|% 1,03
|
|GARAN
|8,44
|595.077.847
|% -0,24
|
|FENER
|39,88
|443.594.412
|% 6,35
|
|BOBET
|5,77
|386.244.556
|% 7,85
|
|YKBNK
|2,26
|385.701.946
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|385.701.946
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|317.835.725
|% 0,00
|
|THYAO
|14,74
|1.134.323.587
|% 1,03
|
|GARAN
|8,44
|595.077.847
|% -0,24
|
|BOBET
|5,77
|386.244.556
|% 7,85
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3653
|8,3669
|% -0,33
|
|Euro
|10,1387
|10,1440
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,7555
|11,8145
|% -0,44
|
|Frank
|9,2710
|9,3269
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2228
|2,2340
|% -0,39
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-23,38
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-56,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-52,55
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-25,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,71
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|0,42
|
Seans Raporu
14:49
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-
15:05FENER
Yüzde 6.35 oranında artışla 39.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 360, 694 adet işlem
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15:04FENER
Yüzde 6.29 oranında artışla 39.86 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 358, 098 adet işlem
-
15:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, PETKM, ARCLK
-
15:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 27 artarak (% 0.18 ) 1, 282
-
15:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, OYYAT, VAKKO, MERIT