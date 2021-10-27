***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No: 14/1 İç Kapı No: 5 Üsküdar / İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAltunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi No:14/1 İç Kapı No:5 Üsküdar / İstanbul 0 216 400 90 00 0 216 474 78 00Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİsa Şahin Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 12.02.2014 0 216 400 90 00 isa.sahin@korfezgyo.com.trMuhammet Uslu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.01.2019 0 216 400 90 00 muhammet.uslu@korfezgyo.com.tr SPL Düzey 3 212634Diğer HususlarAçıklama Şirketimizin "Büyükdere Caddesi No :129/1 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul" olan merkez adresi "Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No :14/1 İç Kapı No : 5 Üsküdar / İstanbul" olarak değişmiştir. Adres değişikliği 10438 sayı ve 26.10.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilan olmuştur.Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:Telefon: 0 216 400 90 00Faks: 0 216 474 78 00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972677BIST