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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2021 10:03



***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No: 14/1 İç Kapı No: 5 Üsküdar / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi No:14/1 İç Kapı No:5 Üsküdar / İstanbul 0 216 400 90 00 0 216 474 78 00

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İsa Şahin Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 12.02.2014 0 216 400 90 00 isa.sahin@korfezgyo.com.tr
Muhammet Uslu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.01.2019 0 216 400 90 00 muhammet.uslu@korfezgyo.com.tr SPL Düzey 3 212634

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin "Büyükdere Caddesi No :129/1 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul" olan merkez adresi "Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No :14/1 İç Kapı No : 5 Üsküdar / İstanbul" olarak değişmiştir. Adres değişikliği 10438 sayı ve 26.10.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilan olmuştur.
Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Telefon: 0 216 400 90 00
Faks: 0 216 474 78 00





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972677


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DOBUR 53,25 6.214.593 % 9,93  
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Altın Gr. 555 556 7,61  
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Tam 3.632 3.724 42,87  
Yarım 1.756 1.801 20,74  
Çeyrek 881 901 10,36  
Gümüş.Ons 24,06 24,10 0,01  
Gümüş Gr. 7,42 7,44 0,09  
B. Petrol 83,39 83,39 -0,48  
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