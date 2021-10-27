***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2021 10:03
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No: 14/1 İç Kapı No: 5 Üsküdar / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi No:14/1 İç Kapı No:5 Üsküdar / İstanbul 0 216 400 90 00 0 216 474 78 00
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İsa Şahin Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 12.02.2014 0 216 400 90 00 isa.sahin@korfezgyo.com.tr
Muhammet Uslu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.01.2019 0 216 400 90 00 muhammet.uslu@korfezgyo.com.tr SPL Düzey 3 212634
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin "Büyükdere Caddesi No :129/1 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul" olan merkez adresi "Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No :14/1 İç Kapı No : 5 Üsküdar / İstanbul" olarak değişmiştir. Adres değişikliği 10438 sayı ve 26.10.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilan olmuştur.
Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Telefon: 0 216 400 90 00
Faks: 0 216 474 78 00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972677
BIST
12:081.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.523
En Düşük
1.517
12:089,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1244
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
9,6159
En Düşük
9,4668
12:0811,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1064
|Açılış
|: 7,4485
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3453
|
11,1529
En Düşük
11,0056
12:08-
En Yüksek
|Değişim
|: -%
|| -
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ATATP
|43,56
|33.092.491
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.109.388
|% 9,98
|
|KARYE
|22,10
|55.485.381
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|6.214.593
|% 9,93
|
|AKFGY
|6,76
|18.723.306
|% 9,92
|
|GOODY
|8,08
|46.329.779
|% -5,39
|
|KTSKR
|31,50
|76.561.453
|% -5,35
|
|TIRE
|8,74
|21.316.502
|% -5,00
|
|FRIGO
|21,78
|6.679.119
|% -4,89
|
|TURSG
|4,91
|70.950.174
|% -3,91
|
|GARAN
|9,76
|1.560.596.455
|% 2,09
|
|SISE
|8,67
|359.041.385
|% -1,25
|
|TSPOR
|5,64
|329.707.878
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|301.418.919
|% 1,21
|
|EREGL
|19,80
|295.040.094
|% 0,15
|
|GARAN
|9,76
|1.560.596.455
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,69
|267.728.575
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,64
|329.707.878
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|301.418.919
|% 1,21
|
|ZOREN
|1,69
|83.791.589
|% 1,81
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,99
|
|Altın Gr.
|555
|556
|7,61
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.632
|3.724
|42,87
|
|Yarım
|1.756
|1.801
|20,74
|
|Çeyrek
|881
|901
|10,36
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,44
|0,09
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,48
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:18PENTA
Yüzde 9.86 oranında artışla 226.20 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 175 adet işlem
-
12:17AKFGY
Yüzde 7.97 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 259, 114 adet işlem
-
12:16XU100
Endeks 1, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 6, 746.00 milyon TL de
-
12:16MANAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 414, 566 adet işlem
-
12:15RHEAG
Yüzde 6.76 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 226, 639 adet işlem