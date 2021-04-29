***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2021 18:25
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2021
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde hazırlanan, Şirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 faaliyet dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932569
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0295
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
18:059,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
18:05468,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,87
|Açılış
|: 468,34
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2116
|8,2182
|% 0,36
|
|Euro
|9,9669
|9,9842
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4233
|11,4805
|% 0,34
|
|Frank
|9,0042
|9,0584
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1844
|2,1954
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-8,66
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|1,34
|