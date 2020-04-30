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***KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

30.04.2020 18:13
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***KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri  Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) payının  piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KRONT payında 04/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 KRONT payında tedbirin uygulanacağı son tarih 03/06/2020'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak  04/05/2020 tarihinden  itibaren 3 ay  süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası

ABDULLAH TAŞKIN
14158278

ALİ MURAT KÜÇÜKEL
20841448

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841868


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Altın Gr. 379 380 -3,15  
Cumhuriyet 2.433 2.490 -22,70  
Tam 2.497 2.551 -23,30  
Yarım 1.216 1.247 -11,40  
Çeyrek 610 624 -5,70  
Gümüş.Ons 14,94 14,98 -0,35  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,06  
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