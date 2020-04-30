***KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [KRONT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KRONT payında 04/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.KRONT payında tedbirin uygulanacağı son tarih 03/06/2020'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 04/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıABDULLAH TAŞKIN14158278ALİ MURAT KÜÇÜKEL20841448Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841868BIST