***KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
30.04.2020 18:13
***KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRONT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle KRONT payında 04/05/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
KRONT payında tedbirin uygulanacağı son tarih 03/06/2020'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (KRONT) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 04/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
ABDULLAH TAŞKIN
14158278
ALİ MURAT KÜÇÜKEL
20841448
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841868
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0829
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05379,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -3,57
|Açılış
|: 379,26
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7656
|8,8096
|% 1,44
|
|Frank
|7,2001
|7,2434
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-24,72
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.490
|-22,70
|
|Tam
|2.497
|2.551
|-23,30
|
|Yarım
|1.216
|1.247
|-11,40
|
|Çeyrek
|610
|624
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|1,58
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 488, 590 adet işlem
-
17:58OYLUM
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 333, 945 adet işlem
-
17:57KRONT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 520 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -390, 16 kaybederek (% -0.33 ) 118, 739
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AFYON, ADESE, GARAN